إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي شمال شرق رام الله المحتلة

أصيب فلسطينيون الجمعة بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع جنود العدو الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عند مدخل القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما ادى لإصابة عدد منهم بالاختناق”.

وأضافت المصادر انه “سبق اندلع المواجهات، قمع الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط القرية باتجاه منطقة راس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وبمناسبة ذكرى مرور ستة أعوام على استشهاد عضو المجلس الثوري لحركة فتح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهيد زياد أبو عين، وبمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الطفل علي أبو عليا بالمغير”.

وأشارت المصادر الى أن “المسيرات ستبقى مستمرة حتى إزالة البؤرة الاستيطانية الجديدة وهناك إصرار من الأهالي في المنطقة على إزالتها، ولن يقبلوا بأي شكل من الأشكال بإقامتها”.

المصدر: فلسطين اليوم