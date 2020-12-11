الرئيس الحريري من السرايا: متضامن مع دياب ورئاسة الحكومة ليست للابتزاز

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، اليوم في السرايا الحكومية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. بعد اللقاء، قال الرئيس الحريري “أتيت إلى رئاسة الحكومة لأعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على رئيس الحكومة.

الدستور واضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي، رئاسة الحكومة ليست للابتزاز، وهذا الأمر مرفوض ونحن لن نقبل به.

من حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة، ومعرفة من أدخل هذه الباخرة ومن منحها الغطاء، أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة، فهذا أمر مرفوض، وقد أتيت لأقف مع رئيس الحكومة وأتضامن معه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام