طرح أول شاشة تلفزيون بتقنية “ميكرو ليد”

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن أول تلفزيون في العالم يعتمد على تقنية MicroLED.

وأعلنت الشركة عن طرح الجهاز الأول بشاشة عرض 110 بوصات.

وتم تصنيع التلفزيون الجديد بشكل كلاسيكي، كما ويحتوي مستشعر MicroLED على دقة 4K وهو قادر على عرض محتوى HDR. يقال إن مصابيح LED بحجم ميكرومتر تدوم حتى عشر سنوات.

يتميز التلفزيون مقاس 110 بوصات بوظيفة العرض المتعدد التي تتيح لك مشاهدة ما يصل إلى أربعة مصادر محتوى في وقت واحد على شاشات مقسمة.

وتعتبر تقنية MicroLED البديل الواعد لمصفوفات OLED. لا تعاني الشاشات الجديدة من تلاشي البكسل كما أنها أكثر سطوعا وأرق من سابقاتها.

وأعلنت الشركة أنها ليست في عجلة من أمرها للكشف عن التفاصيل الفنية للمنتج الجديد، وأن التلفزيون سيدخل السوق الدولية في الربع الأول من عام 2021، في نفس الوقت سيعلن عن سعره، بحسب ما نقل موقع الشركة.

المصدر: سبوتنيك