الخارجية الايرانية: خط سكك الحديد بين خواف – هرات يصب بمسار الاستقرار والتنمية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان “تدشين الطريق السككي بين مدينة خواف (بمحافظة خراسان الرضوية –شمال شرق) وولاية هرات الافغانية، يشكل خطوة باتجاه الاستقرار والتنمية في افغانستان”.

وقال خطيب زادة الخميس إن “العلاقات الايرانية الافغانية، تجسد يوميا واكثر من اي وقت مضى المثل العليا لحسن الجوار في المنطقة”، واضاف ان “الخطوة الكبرى اليوم متمثلة في طريق خواف – هرات السككي”، وتابع “نحن نفخر لوقوفنا الى جانب الشعب والحكومة في دولة افغانستان الصديقة والشقيقة وبما يخدم مسار الاستقرار والتنمية لهذا البلد”.

المصدر: وكالة ارنا