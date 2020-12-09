الصحة المصرية تعلن نسب الشفاء من كورونا في البلاد

أكدت وزارة الصحة المصرية الاربعاء ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 87%.

وأضافت الوزارة أن “مصر نجحت في مواجهة الفيروس منذ بداية الجائحة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الإمكانيات اللازمة من مستلزمات طبية وأدوية وأجهزة تشخيص”.

وأشارت الوزارة إلى أن “البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد موحد ويتم استخدامه في جميع المستشفيات”، وشددت على “ضرورة عدم التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم زيادة الإصابات”.

وأعلنت الوزارة عن “خروج 210 أشخاص من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103913 حالة حتى الاربعاء”.

المصدر: روسيا اليوم