الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء الى قليل الغيوم.

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهراليوم الأربعاء حيث يستقر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي ملموس في درجات الحرارة خاصة على الجبال.

– السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مساء خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.

– درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 13الى 23 درجة، فوق الجبال من 10الى 17 درجة، في الداخل من 9 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة الصباحية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 %.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة

– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية