الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 9 2020 - 12:16

الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ 38 mins 9 December، 2020
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء الى قليل الغيوم.

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهراليوم الأربعاء حيث يستقر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

–  الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

–  الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي ملموس في درجات الحرارة خاصة على الجبال.

–  السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مساء خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.

–   درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 13الى 23 درجة، فوق الجبال من 10الى 17 درجة، في الداخل من 9 الى 18 درجة.

–   الرياح السطحية: شمالية شرقية الى متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

–   الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة الصباحية.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 %.

–   حال البحر: منخفض الموج.

–   حرارة سطح الماء: 23 درجة

–  الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

التعليقات

ذات صلة