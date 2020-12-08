مصحح- الاتحاد الأوروبي والمملكة المتّحدة يعلنان التوصل لاتفاق على مجمل قضايا البريكست وتحديداً البروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية(سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 16:32

مصحح- الاتحاد الأوروبي والمملكة المتّحدة يعلنان التوصل لاتفاق على مجمل قضايا البريكست وتحديداً البروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية(سبوتنيك)

منذ 30 mins 8 December، 2020
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