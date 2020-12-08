الخارجية المصرية ترحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 13:30

الخارجية المصرية ترحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

منذ 36 mins 8 December، 2020
الخارجية المصرية
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية “تقديرها لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي”. وتابعت الخارجية المصرية، ردا على سؤال صحفي، “نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه”، قائلة “تؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي”.

المصدر: روسيا اليوم

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