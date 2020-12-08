وزير الخارجية التركي: نريد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور وسيط صادق بشان أزمة شرقي المتوسط ويتصرف بتعقل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 13:28

وزير الخارجية التركي: نريد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور وسيط صادق بشان أزمة شرقي المتوسط ويتصرف بتعقل

منذ 51 mins 8 December، 2020
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