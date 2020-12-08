ريابكوف: روسيا لا تستبعد انعقاد اللقاء الوزاري لـ “الخماسية” وإيران حول خطة العمل الشاملة المشتركة قبل نهاية العام (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 13:28

ريابكوف: روسيا لا تستبعد انعقاد اللقاء الوزاري لـ “الخماسية” وإيران حول خطة العمل الشاملة المشتركة قبل نهاية العام (سبوتنيك)

منذ 56 mins 8 December، 2020
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