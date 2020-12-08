تحليق للطيران المعادي في مختلف المناطق اللبنانية على علو منخفض

حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق النبطية وإقليم التفاح ونفذ غارات وهمية على علو منخفض جدا، كذلك حلق فوق صيدا وجوارها شرقا، على مستوى ارتفاع متوسط، وفي مرجعيون، حلق الطيران الحربي المعادي بشكل مكثف على علو متوسط، كذلك حلق فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض.

وافاد مراسل المنار في البقاع عن تحليق طائرات العدو الاسرائلية الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط، كما ولفت مراسلنا في الشمال الى ان طائرتين اسرائيليتين اخترقتا اجواء الشمال وحلقتا بشكل دائري فوق طرابلس باتجاه البحر.

وواصل الطيران الحربي الاسرائيلي تحليقه في هذه الاثناء على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل، كذلك يحلق الطيران الحربي على علو متوسط فوق منطقة المتن الاعلى وعاليه بشكل كثيف، كما تشهد الاجواء في راشيا والبقاع الغربي تحليقا معاديا.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام