الوزير حب الله : حكومة تصريف الأعمال لن توافق على رفع الدعم كلياً وعشوائياً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 08:56

الوزير حب الله : حكومة تصريف الأعمال لن توافق على رفع الدعم كلياً وعشوائياً

منذ 1 ساعة 8 December، 2020
الوزير حب الله
لبنان

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله لـ»البناء» أن «أي قرار سيتخذ بمسألة رفع الدعم يجب أن يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد لا سيما الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود»>

وجزم حب الله بأن «حكومة تصريف الأعمال لن توافق على رفع الدعم كلياً وعشوائياً كما ترفض تخفيض الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان لأن هذا الاحتياط ملك الناس والمودعين»>

كما كشف أن «اعتماد البطاقة التمويليّة أو التموينيّة ليس مطروحاً في القريب العاجل»، وأكد أن البحث يتمحور حول ترشيد الدعم والاستيراد من خلال اختيار لائحة الدعم وفقاً للأولويات من بين السلع والمواد الزراعية والصناعية والغذائية والدوائية».

المصدر: صحيفة البناء

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