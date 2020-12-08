التلفزيون السوري: الأصوات التي سمعت قبل قليل في ريف القنيطرة الجنوبي ناجمة عن انفجارات داخل الارض المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 02:38

التلفزيون السوري: الأصوات التي سمعت قبل قليل في ريف القنيطرة الجنوبي ناجمة عن انفجارات داخل الارض المحتلة

منذ 1 ساعة 8 December، 2020
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