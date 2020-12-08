التلفزيون السوري: الأصوات التي سمعت قبل قليل في ريف القنيطرة الجنوبي ناجمة عن انفجارات داخل الارض المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 02:38
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الرئيس ميشال عون أمام وفد من البرلمان الأوروبي: نرحّب بأي مساعدة يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي لخطة النهوض الاقتصادي
الرئيس المكلف سعد الحريري يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا للبحث بالملف الحكومي
الحريري: سأعود بعد ظهر الأربعاء المقبل إلى بعبدا لتحديد الكثير من الأمور الأساسية
المكتب السياسي لحركة أمل: المطلوب من أصحاب الشأن أن يكون هذا الأسبوع أسبوع الحسم الحكومي وتبني البرنامج الإصلاحي
اجتماع مالي في السراي الحكومي لبحث موضوع الدعم يضم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: نحاول ترشيد تمويل الإستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف الكلفة
العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي ادعاءات أحمد فتفت: كل ما ادعاه ليس إلا افتراءات عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً
العلاقات الإعلامية: فتفت إدعى في حديث صحفي أن الأمين العام لحزب الله ابلغه أن الحزب لديه جهاز يعرف كل شيء في لبنان
موقع العهد: القاضية غادة عون تستدعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستماع إليه في قضية هدر الدولار المدعوم يوم الخميس
وزير الصحة حمد حسن: لإبعاد السياسة عن الصحة وطلبنا تجهيزات لتحويل الأسرة العادية الى أسرة عناية فائقة
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 984 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والسوري فيصل المقداد يلتقيان في طهران ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
المقداد يشيد بدعم إيران المستمر لسوريا بمكافحة الإرهاب ويؤكد أن أميركا تسعى للحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني بالمنطقة
المقداد يؤكد عزم دمشق على مواصلة محاربة الإرهاب ويعتبر أن التعاون مع طهران في هذا المجال مهم للغاية لعودة السلام لسوريا
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: العلاقات بين ايران وسوريا تتعزز وستتقدم عبر قرارات استراتيجية
ولايتي: سنثأر لدم الشهيد الدكتور فخري زادة أسرع مما يتصورون ولا نسمح لاعدائنا ان يكونوا في هناء وراحة ويواصلوا جرائمهم
ايران: الصادرات غير النفطية إلى 20 دولة عربية وأجنبية تتجاوز 20 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأخيرة
رئيس الوفد الوطني: التجاهل الأممي للحصار المفروض على اليمن غير مفهوم في الوقت الذي يشكل الحصار الوجه الآخر للعدوان
محمد عبد السلام: أي مقاربة لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان ورفع الحصار معاً محكومة بالفشل
الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري في باريس: نسعى لحل سياسي في ليبيا ودور مصر أساسي في ذلك
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الانتخابات كانت مزورة وهي عار على البلاد وكل الأخطاء التي وقعت كانت ضدي
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
الخارجية العراقية: زيارة البابا تمثل رسالة سلام للعراق والمنطقة وتؤكّد وحدة الموقف الإنساني بمواجهة التطرف والصراعات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التلفزيون السوري: الأصوات التي سمعت قبل قليل في ريف القنيطرة الجنوبي ناجمة عن انفجارات داخل الارض المحتلة
منذ 1 ساعة
8 December، 2020
عاجل
القنيطرة
سوريا
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