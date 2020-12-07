حملة كشف سريع لفيروس كورونا نظمتها الهيئة الصحية الإسلامية بمساعدة البلديات في قرى البقاع الغربي

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية بمساعدة البلديات في بعض قرى البقاع الغربي التي شهدت في الأسابيع الماضية نسبة إصابات عالية بفيروس كورونا، حملة كشف سريع Rapid test corona.

وانطلقت الحملة في بلدة مشغرة حيث خضع قرابة الـ 200 مواطن في 5 مراكز جرى تجهيزها مسبقا على أن تستكمل الحملة نهار غد في بلدتي سحمر ولبايا.

ولقيت الحملة تجاوبا ملحوظا من الاهالي، لاسيما وان النتائج سريعة من جهة والحاجة ماسة لحصر الاصابات والحد من انتشارها، وتضييق هامش الانكار والاستهتار بين المواطنين من جهة ثانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام