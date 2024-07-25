أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رداً على خطاب مجرم الحرب، طريد المحاكم الدولية، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأمريكي، أن هذا الخطاب مليء بالأكاذيب والافتراءات، سواء تلك التي تتعلق بمجريات معركة طوفان الأقصى، وترديده أكاذيب حول قطع الرؤوس وقتل الأبرياء ثبت كذبها عبر وسائل إعلام العدو قبل غيرها، أو تلك المتعلقة بالسرد التاريخي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنه “لقد فات نتنياهو أن الهولوكست الذي يبرر به قيام الكيان، ويستعطف به الغرب، حدث بعد أكثر من عشرين سنة من إصدار وعد بلفور في سياق خطة استعمارية ممنهجة لاحتلال منطقتنا وتقسيم أمتنا”.

وتابعت حركة الجهاد “في خطابه، أثبت نتنياهو أن كيانه الهش يستمد وجوده من الحروب؛ وهو إذ وضع كيانه في خدمة السياسات والأطماع الغربية، متحدثاً عن صراع الغرب والشرق، فقد أثبت بأن هذا الكيان لا يعيش إلا على سفك الدماء وتحريض الشعوب ضد بعضها، وهو ما يؤكد بأن وجود هذا الكيان هو خطر على البشرية جمعاء”.

وتابعت “ان أكاذيب نتنياهو بأن جيشه لم يقتل مدنيا واحداً في الهجوم على رفح، ولا يمارس حرب تجويع وإبادة ضد قطاع غزة، يدل على استهزائه بالعالم وبامتهانه الأكاذيب بلا خجل”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي “إن البطولات الوهمية التي حاول نتنياهو تسويقها بادعاء تحرير بعض الأسرى، تدل على حالة العجز والفشل التي يتكبدها في الميدان أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، والتي لن تغيرها الخطابات ولا موجات التصفيق”.

وأشارت حركة الجهاد إلى أن خطاب نتنياهو بيّن بكل وضوح، بأنه ليس في وارد إنهاء عدوانه على غزة، ولا وقف الحرب، وبأن مسعاه هو في الحصول على تفويض أمريكي بتوسيع رقعة الحرب لتشمل المنطقة كلها، ما يثبت عقليته المتعطشة للدماء التي يقتات عليها كيانه ومستقبل نتنياهو السياسي.

وقالت “إن حديث نتنياهو عن مستقبل غزة يؤكد بأنه يسعى إلى إدامة احتلاله، وبأنه مستمر في إجرامه وفي حرب الإبادة ضد شعبنا، بلا رادع ولاضابط”.

وختمت “إننا ندعو أحرار العالم إلى فضح مخططات نتنياهو وبذل كل الجهود لملاحقته والحجر عليه، ونحذر الحكومات الغربية من الوقوع في فخ الحكومة النازية المجرمة في الكيان. فما يسعى إليه نتنياهو وعصابته هو حرب لا تبقي ولا تذر، يخيل إليهم أنها تخرج من أساطير التلمود التي تغذي مخيلاتهم”.

المصدر: حركة الجهاد