وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: 16 إصابة مثبتة ومؤكدة مخبريا

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء أنه تم اليوم تسجيل 16 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم حالتان من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية الإثيوبية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :البرج الشمالي 3، صور 2، البص 2، طيرفلسية 1، معروب 1، عين بعال 1، باريش 1، قانا 1، دبعال 1، حناوية 1، طيردبا 1، الشبريحا 1.

كما تم اليوم تسجيل حالتي وفاة لمسنين مصابين ب covid_19 في كل من العباسية وباتولية.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3644 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

238 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)، 3406 حالة محلية بينها 588 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و67 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، (45 حالة وفاة محلية).

وقد تماثل 1880 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 846 شفاء مخبريا و 1034 شفاء زمنيا.

واكدت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور انها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، آملة من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة نصحت الوحدة جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام