العراق يستقبل بابا الفاتيكان في آذار/مارس المقبل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الإثنين، أن بابا الفاتيكان سوف يزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 آذار/مارس المقبل، حيث يوجه رسالة تؤكد “وحدة الموقف الإنساني” في مواجهة التطرف والصراعات. وأصدرت الخارجية العراقية بيانا أكدت فيه أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق “تمثل حدثا تاريخيا ودعما لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم”، موضحة أنها “تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأكملها، وتمثل تعزيزا لروح التنوع والتسامح”.

من جانبه، أصدر الفاتيكان بيانا عبر موقعه الرسمي أكد فيه أن البابا قبل دعوة رسمية من العراق، وستستمر لمدة 4 أيام ويزور 4 مناطق عراقية هي بغداد، الموصل، إربيل ونينوى. ومن المقرر أن يعلن الفاتيكان عن برنامج الزيارة في وقت لاحق، إذ أنه سيتم تقييم الأوضاع الصحية حول العالم وأخذها في الاعتبار، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك