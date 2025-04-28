اتحاد نقابات العمال عزى بشهداء حادثة مرفأ رجائي في ايران

وجه اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برقية تعزية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا، والإمام السيد علي الخامنئي، وبيت العامل في إيران، عبر فيها عن “بالغ الحزن وأصدق مشاعر المواساة بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد من الجرحى في حادثة مرفأ رجائي في بندر عباس”.

وأكد “تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني وعماله في هذا المصاب الأليم، معربا عن “ثقته بقدرة الجمهورية الإسلامية على تجاوز اثار هذه الحادثة المؤلمة، ومواصلة مسيرتها في البناء والتقدم”.

وختم الاتحاد برقيته مشيدا ب”تكاتف الشعب الايراني المسلم وبتضامنه وحضوره القوي في ساحات المواجهة مع الاعداء ، وبما يحققه الشعب الإيراني ونظامه الاسلامي من إنجازات “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام