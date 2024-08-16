الخارجية العراقية تعلن تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي بسبب التطورات الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية، مساء يوم الخميس، تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة، فيما أكدت عدم وجود قوات أمريكية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي الخاص للوزارة في بيان إن “الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية أدلى بإجابة غير دقيقة رداً على سؤال لأحد الصحفيين و تود وزارة الخارجية أن توضح أنه لا توجد قوات أمريكية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين المتواجدين تحت مظلة التحالف الدولي، وهؤلاء مشمولون بمخرجات أعمال اللجنة العسكرية العليا، ويلتزم الطرفان بالآليات المتبعة ومخرجاتها”.

وأضاف البيان أن “أعمال اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظيم عصابات داعش الإرهابية؛ بهدف الوصول إلى موعد لإنهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب”.

ولفت إلى أنه “سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق، بحسب نقاشات تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى”.

وتابع أنه “تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة”.

وبين أن “العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة شملت جميع المجالات، بما في ذلك العلاقة الأمنية، وأن هذه العلاقة قائمة قبل تواجد قوات التحالف وستستمر بعده”.

واوضح أن “الوفد العراقي ناقش في وقت سابق، مستقبل العلاقة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز والتعاون الأمني، وذلك في ضوء ما يسمح به الدستور العراقي وإطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة”.

المصدر: وكالات