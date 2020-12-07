رئيس الوفد الوطني اليمني: أي مقاربة لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان ورفع الحصار مصيرها الفشل

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام أن “أي مقاربة لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان ورفع الحصار معا فهي مقاربة محكومة بالفشل”.

وقال عبدالسلام في تغريدة على تويتر:”التجاهل الأممي للحصار المفروض على اليمن أمر غير مفهوم في الوقت الذي يشكل الحصار الوجه الآخر للعدوان”.

وأضاف أن “أي مقاربة لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان ورفع الحصار معا فهي مقاربة محكومة بالفشل”.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قد أكد أمس أن “تقديمنا لمبادرات الحل هو من باب الحرص على إيقاف العدوان وفك الحصار، وليس حرصاً على مصالح خاصة”.

المصدر: المسيرة