خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول عودة قرار التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضور في الصف لفترات والتعلم عن بعد فترات اخرى، وذلك بعد فترة الاقفال العام.



وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

هل تؤيدون عودة نظام التعليم المدمج في هذه المرحلة؟

كلا (67%)

نعم (33%)

عدد المشاركين: 1,655.

يعارض حوالي ثلثا المستطلعين عودة التعليم المدمج اي ان نسبة كبيرة من الاهالي غير مقتنعة باعادة هذا النظام في هذه المرحلة ، ويبدو ان ذلك يعود الى معارضة حضور الطلاب الاطفال في المدارس على اعتبار ان خطورة العدوى لا تزال متواصلة. فيما يعتبر حوالي ثلث المستطلعين انه من المناسب العودة الى نظام التعليم المدمج، الذي يجمع بين النظامين ويكون افضل من العودة الكاملة بالنسبة الى انتشار كورونا وخاصة اذا تم اعتماد اجراءات مناسبة وجدية.

المصدر: موقع المنار