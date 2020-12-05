حركة التوحيد الاسلامي قدمت التعازي باغتيال زاده

أعلنت “حركة التوحيد الاسلامي”، في بيان، “أن أمينها العام الشيخ بلال سعيد شعبان قصد على رأس وفد من الحركة سفارة الجمهورية الاسلامية لتقديم التعازي باستشهاد العالم النووي محسن فخري زاده حيث التقى السيد خليلي القائم بأعمال السفارة في بيروت”.

واثر اللقاء، أكد شعبان “أننا خسرنا رجلا عظيما وعالما فذا خلف وراءه علماء تتلمذوا على يديه ليستكملوا مسيرة انطلقت بانطلاق الثورة الاسلامية المظفرة”، لافتا إلى أن “الشعب الإيراني مثال يحتذى في تصدير رجالات العلم والمعرفة الذين يرتقون بمجتمعاتنا وينتشلون شعوبنا من هيمنة الآلة الغربية وأدواتها”.

وعبر “عن الفخر بأمثال هذا العالم الذي كرس حياته لخدمة الأمة ليكون رائدا له بصمات مباركة في الثورة الاسلامية على المستوى العلمي والتكنولوجي والعسكري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام