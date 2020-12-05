مادورو: سأترك الرئاسة في حال فازت المعارضة بالانتخابات

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه “سيترك رئاسة البلاد في حال فازت المعارضة بالانتخابات التشريعية التي تنظم غدا الأحد”.

وأضاف مادورو “عليّ أن أقول للشعب إن مصيري بين أياديكم، في حال فازت المعارضة مرة أخرى سأترك الرئاسة، في حال فازت بالانتخابات، لن أبق هنا”.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية الفنزويلية الأحد 107 أحزاب ورابطة سياسية على مقاعد برلمان يتكون من غرفة واحدة، فيما قرر حزب خوان غواييدو، المعارض المدعوم من واشنطن وحلفائها والخصم الرئيسي لنيكولاس مادورو، مقاطعة هذه الانتخابات.

المصدر: روسيا اليوم