الصحة الفلسطينية: تسجيل 15 حالة وفاة و1422 اصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية السبت 15 حالة وفاة و1422 اصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد الاراضي الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية “رام الله والبيرة (5)، جنين (2)، نابلس (1)، أريحا (1)، بيت لحم (1)”، قطاع غزة (5) حالات وفاة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (84)، جنين (96)، نابلس (197)، طولكرم (79)، رام الله والبيرة (112)، سلفيت (25)، قلقيلية (31)، طوباس (31)، بيت لحم (154)، ضواحي القدس (29)، قطاع غزة (584)”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (156)، جنين (125)، نابلس (24)، طولكرم (71)، رام الله والبيرة (122)، سلفيت (63)، طوباس (27)، قطاع غزة (442)”.

ولفتت الوزارة إلى “وجود 69 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

المصدر: فلسطين اليوم