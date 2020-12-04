اليمن: وقفات احتجاجية في الحديدة دعما للجيش واللجان وتنديدا بجرائم العدوان

نظمت العديد من الوقفات الشعبية في مديريات محافظة الحديدة اليمينة دعما للجيش واللجان الشعبية وتنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

واكد المشاركون على “الوقوف بجانب الجيش واللجان بمواجهة قوى العدوان حتى انجاز التحرير كاملا”.

وبارك المشاركون “ما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انجازات كبرى آخرها استهداف محطة توزيع المشتقات النفطية في جدة واستهداف غرفة العمليات المشتركة لقوى العدوان في تداوين بمأرب”.

ودعا المشاركون “كل فئات الشعب اليمني الى الاستجابة والتحرك الجاد كل من موقعه في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى يستكمل شعبنا دحر العدوان وهزيمته بعون الله وتأييده”.

وشدد المشاركون على “وقوفهم مع القضية الفلسطينية وأنها ستبقى البوصلة مهما حاول الأعداء حرفنا عنها بإيجاد عدو وهمي”.

المصدر: موقع انصار الله