حسن: نوصي بالكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الخميس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا.

وبعد الاجتماع، قال وزير الصحة حمد حسن : “الرئيس حسان دياب يتابع يوميا كل المعطيات والتطورات التي نحصل عليها من الفرق الميدانية والاستشفائية”، وتابع “التقييم أصبح واضحا، واستطعنا أن نحقق ثلاث أساسيات: أبعدنا الذروة للموجة الثانية، لم نحقق إصابات أقل، لكن مثل كل الدول التي أقفلت لأسابيع قبل الأعياد المجيدة، عملنا على زيادة القدرة الاستيعابية لعدد الأسرة الاستشفائية لكورونا في العناية الفائقة، واستطعنا تعزيز إجراء الفحوصات في كافة المجالات”.

وقال حسن “كثفنا من متابعة الحالات في المستشفيات والطوارىء خاصة مع تزامن انتشار كورونا مع حالات الانفلونزا”، واضاف “طبعا نسبة الوفيات لا تزال ثابتة رغم ارتفاع عدد الإصابات”، وتابع “أنشأنا لجنة في وزارة الصحة لتقييم جودة التقديمات والخدمات الطبية والصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، وستبدأ غدا بزيارة العناية الفائقة”.

واوضح حسن “أقول للمواطنين بإننا مقبلون على فترة أعياد، وكما تبين لنا في فترة الإقفال أن الحركة انخفضت بنسبة 63 في المئة في المتاجر والمطاعم، و34 في المئة في أماكن العمل، لكن ازدادت بنسبة 10 في المئة من الزيارات المنزلية، المنصة ستعطينا أرقاما بشكل متواصل وأن نعمل على تخفيف الاكتظاظ لكي لا نصل إلى الذروة قبل الأعياد”، وتابع “التوصيات التي نكررها هي في الثلاثي الآمن: الكمامة، النظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ. أيضا ونظرا لوجود الانفلونزا، هناك توصية بأن يتم تهوئة الأماكن المغلقة”.

وقال حسن “في المدارس التنسيق قائم مع معالي وزير التربية لإجراء ما يلزم لكل مشتبه بإصابته، وحتى الآن لا حالات في المدارس”، ولفت الى ان “المستشفيات الميدانية جاهزة وأنجزنا كل الخطط المتعلقة بها وسيتم قريبا إنشاء واحد في صور وآخر في الشمال، وهما تقدمة دولة قطر، وسيتم التعاون بينهما وبين المستشفيات الخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام