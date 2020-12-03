نواب ليبيا يغادرون المغرب باتجاه غدامس لعقد أول جلسة للبرلمان منذ سنوات

صرّح مصدر ديبلوماسي لوكالة “سبوتنيك” أن “أعضاء البرلمان الليبي الذين شاركوا في اجتماع تشاوري بالمغرب غادروا مدينة طنجة باتجاه مدينة غدامس الليبية حيث سيعقدون أول جلسة للبرلمان بشكل موحد”. كما أكد المصدر ان الجلسة ستعقد خلال الأيام المقبلة. وكان الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي قد اسفر عن الاتفاق على عقد جلسة نيابية بمدينة غدامس وهي الأولى منذ عام 2014، لكن الاجتماع لم يحدد تاريخ انعقاد الجلسة التي “ستقرر كل ما من شأنه إنهاء الانقسام في مجلس النواب” وفق البيان الختامي للاجتماع.

وقال البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد بمدنية طنجة المغربية أن “النواب اعلنوا استعدادهم التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات الحوار الليبي، كما اتفقوا على اجراء انتخابات نيابية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، وفي مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ التئام مجلس النواب الليبي بغدامس”.

وجاء في البيان أن النواب اتفقوا على “الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعمل على عودة الآمنة للمهجرين والنازحين”.

المصدر: سبوتنيك