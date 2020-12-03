وكالة الأنباء السعودية: أرامكو تعلن حدوث عطل فني بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية بجازان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2020 - 00:08

وكالة الأنباء السعودية: أرامكو تعلن حدوث عطل فني بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية بجازان

منذ 1 ساعة 2 December، 2020
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