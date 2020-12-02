على حافة الانهيار… فيروس كورونا يقوض خدمات الإسعاف في أمريكا

تقف شركات الإسعاف الأمريكية على حافة الانهيار بسبب ضغط العمل المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

وقال ستيفن هوفر المسؤول عن شركة الإسعاف الخاصة “ويست تريال إي إم إس” في مايفل في ولاية نورث داكوتا الأمريكية لشبكة “إن بي سي” إن شركته تلقت خلال الشهرين الماضيين مكالمة واحدة أو مكالمتين فقط غير متعلقتين بفيروس كورونا.

وأشار هوفر إلى أن عدد الحالات تضخم بنسبة 20 إلى 30% عن المعدل الطبيعي ما قبل تفشي الفيروس، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من ارتفاع النفقات وانهيار الإيرادات إلى جانب النقص الذي تشهده القوى البشرية العاملة بسبب الفيروس.

وأوضح هوفر أنه على الرغم من تلقي الشركة 350 مليون دولار من أموال الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا، إلا أن هذه الأموال نفدت في غضون أسابيع.

وهذا الوضع لا يتعلق فقط بشركة “إي إم إس” وإنما ينطبق على جميع شركات الإسعاف في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قالت جمعية الإسعاف الأمريكية في رسالة لها إلى وزارة الصحة إن نظام الطوارئ في أنحاء الولايات المتحدة على حافة الانهيار.

المصدر: سبوتنيك