إطلاق قمر إماراتي للمراقبة العسكرية بواسطة صاروخ سويوز

انطلق صاروخ سويوز مساء أمس، من منصة سيناماري (قرب كورو) في مركز الفضاء في غويانا، حاملا القمر الصناعي الإماراتي للمراقبة العسكرية “فالكون آي” (عين الصقر) بعد عمليتي إرجاء متتاليتين في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وكان العد التنازلي أوقف مساء الأحد، بسبب احتمال الانفجار في الجو ومساء الاثنين بسبب مشكلة نقل البيانات بين الصاروخ وجهاز آخر.

و”فالكون آي” من صنع تحالف تقوده “إيرباص ديفانس أند سبايس” و”تاليس ألينيا سبايس”، وسيلبي حاجات القوات المسلحة الإماراتية، ويوفر صورا ومشاهد للسوق التجارية أيضا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية