جرافات العدو الاسرائيلي تهدم 3 منشآت زراعية في بلدة سبسطية بنابلس المحتلة

هدمت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء ثلاث منشآت زراعية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس شمال الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جرافات الاحتلال هدمت ثلاث منشآت زراعية قرب منطقة المسعودية الأثرية غرب البلدة، تحت حجج واهية”.

يشار إلى أن المواقع الأثرية في الضفة تتعرض منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي لمحاولات الاستيلاء والسيطرة عليها من قبل الاحتلال، كما وحول الاحتلال بلدة سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بـ”الحدائق العامة الإسرائيلية”، ضمن مخطط تزوير الحقائق والسيطرة على الضفة.

المصدر: فلسطين اليوم