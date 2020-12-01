الامن الداخلي اللبناني: توقيف مروج مخدرات في دوحة عرمون

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الثلاثاء “بتاريخ 26/11/2020، توافرت معلومات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي عن شخص يشتبه بترويجه المخدرات في محلة دوحة عرمون”.

وتابع البيان “على الفور انتقلت دورية من الفصيلة المذكورة، وعملت على توقيفه بعد مطاردته، ويدعى:

-ع. أ. (مواليد عام 1998، سوري) حسب أقواله.

بتفتيشه، عثر معه على كمية من مادتي (هيرويين وترامادول)، كما ضبط في داخل منزله على كمية من المخدرات مقسمة في مظاريف”.

ولفت البيان الى “الموقوف أحيل الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام