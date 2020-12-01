الحاج شحادة وهزيمة لم يمثلا أمام صوان بسبب إضراب المحامين

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت بالإنابة موسى هزيمة لم يمثلا حتى الساعة أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان بناء على جلسة حددت اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب توقف المحامين عن مزاولة المهنة احتجاجا على المس بسمعة القضاء.

وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قد إدعى على الحاج شحادة وهزيمة في ملف المرفأ وأحال الإدعاء على المحقق العدلي الذي سبق أن استمع الى إفادتيهما كشاهدين وليس كمدعى عليهما.يشار الى أنه في حال قرر الحاج شحادة المثول أمام المحقق العدلي من دون حضور وكيله القانوني، عندها يمكن أن تُعقد الجلسة اليوم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام