خليل الحية : حماس ملتزمة بما عرضته على فتح في القاهرة ونحذر من استدراج السلطة للتطبيع

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية اليوم الثلاثاء 1/12/2020 ، ان حماس ملتزمة بما عرضته على حركة فتح في القاهرة لإنهاء الانقسام من الآن ولكن نحن نريد شراكة حقيقية مع كافة الفصائل ، مشدداً على انه لايجوز ان نصل الى مرحلة اليأس من الوحدة والمصالحة وخاصة ان هناك قرار استراتيجي لحركة حماس بإنجاز المصالحة على قاعدة الشراكة والعمل المشترك.

وأوضح الحية خلال اللقاء الوطني للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحت عنوان:” تطورات المشهد الفلسطيني” ان ما يدور في المنطقة هو اعادة ترتيبها على قاعدة ان يصبح الكيان “الاسرائيلي ” جزء من المنطقة وتتسيد بها بلما تمتلكه من اوراق قوة .

وقال الحية انه يتم السعي حالياً لاستدراج السلطة اليوم لتكون جزءً من التطبيع في المنطقة وإعادة ترتيب الأوراق لصالح الاحتلال وأمريكا ، مشيراً الى ان “إسرائيل” تستمر في غيها، ويستمر الاستيطان في تغوله، والضم على الطاولة قائم ولا يتم الحديث عنه في الإعلام، ويتم شبرًا بشبر وخطوة بخطوة.

وأكد الحية ان حماس والوطنية سارعت لرأب الصدع ولمّ الكلمة، ولا يمكن أن نواجه التحديات إلا بوحدة وشراكة حقيقية والاتفاق على استراتيجية وطنية نعيد فيها بناء مؤسساتنا، ونطلق يد المقاومة ليدفع الاحتلال الثمن.

واشار الحية الى ان الحركة فوجئت في القاهرة أن هناك إعادة للعمل مع الاحتلال بكل الاتفاقيات الأمنية والمدنية، وعلى رأسها التنسيق يجرى له منذ 7 أكتوبر الماضي ، معتبراً ان التنسيق والعودة للاتفاقيات ضرب لأي شراكة وأي عمل وطني في عمقه.

وشدد الحية على ان الرهان على الإدارات الأمريكية مصيره الفشل، والعودة إلى مسار المفاوضات والعمل مع الاحتلال رهان خاسر يضرب الوحدة الوطنية، ويضرب مشروع الشراكة بقوة.

وتابع لا بد من التزامن في الانتخابات بالشراكة، وأن نذهب مجتمعين إلى انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، ولكن فتح تريد ان تكون الانتخابات وفق ما تريد .

المصدر: فلسطين اليوم