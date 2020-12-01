الصحة الايرانية: انخفاض عدد المدن الحمراء في البلاد من 160 الى 37 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 09:52
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 1000 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
رئاسة الجمهورية أحالت إلى الحكومة قرار مجلس النواب المتعلق بالتدقيق الجنائي الشامل دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية
رئاسة الجمهورية طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية في موضوع التدقيق المحاسبي المركّز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة
المكتب الإعلامي للنائب جبران باسيل: كل ما ورد في عدد اليوم من صحيفة نداء الوطن هو عار من الصحة
المكتب الإعلامي لباسيل: رئيس التيار الوطني لم يضع حتى اليوم شرطاً ولم يحدد مطلباً أو يفرض معادلة في موضوع تأليف الحكومة
محافظ بيروت مروان عبود: الحصار الدولي على لبنان أثّر سلباً على إعادة إعمار العاصمة ومنع الدول من الإيفاء بالتزاماتها
مؤسسة الشهيد في لبنان تبرق لمؤسسة الشهداء والمضحين في إيران معزيةً برحيل رئيسها السابق السيد محمد علي شهيدي محلاتي
الخارجية الروسية تدين بشدة اغتيال العالم فخري زادة وتؤكد ضرورة خضوع من يقف وراءه للمحاسبة
وزير الخارجية الكويتي يدين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال فخري زاده ويعبر عن تعاطف بلاده مع إيران حكومة وشعباً
مسؤول أميركي لرويترز: السعودية وافقت على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها في الطريق الى الإمارات
إعلام العدو: وفد رسمي من البحرين على رأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة سيزور إسرائيل اليوم
منظمة الصحة العالمية تؤكد القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19
أ ف ب: شركة موديرنا ستقدم اليوم طلبات ترخيص للقاحها ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا
رئيس الاحتياطي الفدرالي: الولايات المتحدة تتجه نحو مزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي بسبب كورونا
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام المقبل للتصدي لتداعيات جائحة كورونا
اليمن: طيران العدوان السعودي الأميركي يستهدف قاطرة محملة بالمشتقات النفطية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف
وزير الخارجية الكويتي يدين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال فخري زاده ويعبر عن تعاطف بلاده مع إيران حكومة وشعباً
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس يبحثان في القاهرة آخر مستجدات القضية الفلسطينية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية الكويتي يدين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال فخري زاده ويعبر عن تعاطف بلاده مع إيران حكومة وشعباً
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس يبحثان في القاهرة آخر مستجدات القضية الفلسطينية
أ ف ب: شركة موديرنا ستقدم اليوم طلبات ترخيص للقاحها ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة الايرانية: انخفاض عدد المدن الحمراء في البلاد من 160 الى 37
منذ 1 ساعة
1 December، 2020
الصحة الايرانية
ايران
كورونا في ايران
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