الصحة الايرانية: انخفاض عدد المدن الحمراء في البلاد من 160 الى 37 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 09:52

الصحة الايرانية: انخفاض عدد المدن الحمراء في البلاد من 160 الى 37

منذ 1 ساعة 1 December، 2020
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