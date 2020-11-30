مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الاثنين 30-11-2020

اعلنت الدولةُ قرارَها بفتحِ البلاد، وباتَ القرارُ عندَ المواطنِ بتطويقِ فيروس كورونا او فتحِ عدادِه. مهمةٌ انسانيةٌ اخلاقيةٌ شرعيةٌ وطنيةٌ اُلقيت على عاتقِ كلِّ فردٍ مقيمٍ على الاراضي اللبنانية، فيما ثلاثيةُ الكمامةِ والتباعدِ والتعقيمِ كفيلةٌ بأن تكونَ اقوى الاسلحةِ المتاحةِ للجميعِ لمواجهةِ هذا الوباء.

في السياسةِ الجميعُ بمواجهةِ حائطٍ مسدودٍ بناهُ الاميركيُ مدماكاً تلوَ الآخر، وحالُ الانتظارِ تسيطرُ على المشهدِ معَ معرفةِ الجميعِ انَ الامورَ لا تُحَلُّ بتسريباتٍ اعلاميةٍ او احاديثَ عن تشكيلةٍ حكوميةٍ سيَصعدُ بها الرئيسُ المكلفُ الى قصر بعبدا. فبالشكلِ من الطبيعي ان يزورَ الرئيسُ المكلفُ القصرَ الجمهوري، لكنْ ليسَ بتشكيلةِ امرٍ واقعٍ تَستبعدُ شراكةَ رئيسِ الجمهوريةِ او تتجاوزُ المعاييرَ الموحدةَ التي تطالبُ بها الكتلُ النيابية، لانه امرٌ لن يوصلَ الى مكانٍ كما قالت مصادرُ متابعةٌ للمنار، اما المتابعاتُ الفرنسيةُ لملفِ التشكيلِ فعلَى حالِها، ومعَ معرفتِها بصعوبةِ تحقيقِ اختراقٍ ما في ظلِّ التمترسِ المرعيِّ اميركياً، كان مسعى الذهابِ الى مؤتمرِ الدعمِ في باريس بعدَ غدٍ الاربعاءِ بعنوانِ المساعدات، ودونَ وضوحٍ في الآليات.

آلياتٌ اخرى معطلةٌ بفعلِ التعنتِ الصهيوني والاصرارِ اللبناني على انتزاعِ الحقوق .غرقَ الوسيطُ الاميركيُ في المياهِ اللبنانيةِ المتنازعِ عليها معَ العدوِ الاسرائيلي، فقررَ تأجيلَ جولةِ المفاوضاتِ التي كانت مقررةً الاربعاء، ورُحِّلَ الملفُ بقرارٍ اميركيٍ الى اجلٍ غيرِ مسمًى حتى يتمكنَ مندوبُه القادمُ الى المنطقةِ خلالَ ايامٍ من السعيِ لتحقيقِ اختراقٍ ما عبرَ جولاتٍ بينَ لبنانَ وفلسطينَ المحتلة.

وفي فلسطينَ المحتلةِ حالٌ من الترقبِ والاستنفارِ بانتظارِ قِصاصٍ آتٍ لا محالَ كما يقولُ المحللون الاسرائيليون على جريمةِ اغتيالِ العالمِ الايراني الكبير محسن فخري زادة، الذي شُيّعَ اليومَ الى مثواهُ الاخيرِ في طهران، على انَ آخرَ التحقيقاتِ تتحدثُ عن عمليةٍ معقدةٍ استُخدمت فيها انظمةٌ الكترونيةٌ كما قالَ أمينُ المجلسِ الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني الذي توعدَ المجرمينَ بردٍّ لا بدَّ أنه آت.

المصدر: قناة المنار