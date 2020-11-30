الخارجية اللبنانية دانت اغتيال فخري زاده

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان الاثنين “جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده التي وقعت بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020”.

ودعت الوزارة “جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس تفاديا من الانزلاق نحو السيناريو الأسوأ في المنطقة”، معتبرة أن “من شأن عمليات القتل والاغتيال تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار”، وأكدت “انها جرائم مرفوضة ومدانة في القانون الدولي وفي المواثيق الدولية كافة”.

وختمت:”إزاء هذا الاعتداء، نتقدم بأحر التعازي من الجمهورية الاسلامية الايرانية، حكومة وشعبا خصوصا ذوي الضحايا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام