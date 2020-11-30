خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول مدى نجاح ايران في مواجهة الحظر الاميركي وخاصة في عهد ترامب الذي يقترب من نهايته.



وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

ايران في مواجهة الحظر الاميركي :

تواجه الحظر بنجاح وصمود (85%)

تعوّل على تغير السلوك الاميركي (10%)

فشلت في مواجهة تحديات الحظر (5%)

عدد المشاركين: 1806.

مع اقتراب عهد دونالد ترامب من نهايته، وهو الذي اتخذ مع ادارته اقصى درجات الحظر والتضييق ضد الجمهورية الاسلامية، يعتبر معظم المستطلعين ان ايران واجهت بنجاح هذا الحظر والحصار لا سيما انها لم تغير مواقفها الثابتة في اكثر من ملف اضافة الى انها عملت على تطوير الانتاج وتحفيز الاقتصاد وايجاد بدائل عن تصدير النفط وبتوجيه من الامام الخامنئي رغم كل المعوقات والصعوبات ونجحت في تفادي وضع كان يمكن ان يكون اصعب بكثير . وترى نسبة قليلة من المستطلعين ان ايران تعول على تغير التعاطي الاميركي فيما ترى نسبة متدنية جدا انها لم تنجح بمواجهة الحظر. وبالتالي من الجو العالم لنتيجة الاستطلاع هناك رأي عام واسع يعتبر ان ايران نجحت في السياسات التي اعتمدتها تجاه الحصار وانها مع اقتراب تولي ادارة اميركية جديدة لا تعول على تغيرات ايجابية في موضوع الحظر او التعاطي الاميركي معها بقدر ما تعول على نفسها وعلى قدرتها على الصمود وتحقيق الانجازات.

المصدر: موقع المنار