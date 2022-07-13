حول الوصول الى حقوق لبنان النفطية والغازية… خلاصة الاستطلاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2022 - 17:46

حول الوصول الى حقوق لبنان النفطية والغازية… خلاصة الاستطلاع

منذ 37 mins 13 July، 2022
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول حقوق لبنان النفطية والغازية ، جاء في نتائجه:

تحصيل حقوق لبنان النفطية والغازية:

  • عبر الاستفادة من مختلف عناصر القوة (98%)
  • عبر مسار الوساطة الاميركية فقط (2%)

عدد المشاركين: 2190

رأت الغالبية الساحقة من المشاركين ان تحصيل هذه الحقوق يتم عبر مسار يوظف مختلف عناصر القوة التي يحوزها لبنان ، على عكس جزء ضئيل جدا يعوّل على الوساطة الاميركية فحسب. اثبتت التجارب ان وحدة وصلابة الموقف اللبناني والاستناد الى اسس قوته سبيل ناجع لتحصيل الحقوق وضبط الانحياز الاميركي.

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