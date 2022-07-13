حول الوصول الى حقوق لبنان النفطية والغازية… خلاصة الاستطلاع

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول حقوق لبنان النفطية والغازية ، جاء في نتائجه:

تحصيل حقوق لبنان النفطية والغازية:

عبر الاستفادة من مختلف عناصر القوة (98%)

عبر مسار الوساطة الاميركية فقط (2%) عدد المشاركين: 2190

رأت الغالبية الساحقة من المشاركين ان تحصيل هذه الحقوق يتم عبر مسار يوظف مختلف عناصر القوة التي يحوزها لبنان ، على عكس جزء ضئيل جدا يعوّل على الوساطة الاميركية فحسب. اثبتت التجارب ان وحدة وصلابة الموقف اللبناني والاستناد الى اسس قوته سبيل ناجع لتحصيل الحقوق وضبط الانحياز الاميركي.