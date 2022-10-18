الرئيس عون دعا شركة “توتال” لبدء التنقيب في البلوك 9 سريعاً

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وفدا من شركة “توتال انرجي” . ودعا في اللقاء حسب مكتبه الاعلامي لبدء التنقيب في “البلوك رقم 9” سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقد اطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها شركة “توتال انرجي” في لبنان، تمهيدا لبدء التنقيب في “البلوك رقم 9” في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأشار الوفد الى “أن منصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعا المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب”.