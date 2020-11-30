توغل 4 جرافات صهيونية خارج السياج الأمني شرق مخيم البريج وسط قطاع #غزة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 10:06

توغل 4 جرافات صهيونية خارج السياج الأمني شرق مخيم البريج وسط قطاع #غزة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 30 November، 2020
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