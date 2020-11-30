توغل 4 جرافات صهيونية خارج السياج الأمني شرق مخيم البريج وسط قطاع #غزة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 10:06
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وزارة الصحة اللبنانية: 13 وفاة و1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: لدي الثقة بأن القضاء يقوم بواجبه وهو سيحدد إن كانت جريمة المرفأ مفتعلة أم لا
الرئيس دياب: لا يمكن اختصار أي طائفة بشخص وعلاقتي بالحريري جيدة ولا قطيعة بيننا
الرئيس دياب: لا شك أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مدعوم من جزء من الطبقة السياسية والاقتصادية التي تتحكم بمفاصل الدولة
الرئيس دياب: يجب أن تعود أموال المودعين وقد يكون هناك "هيركات" على من جنى فوائد طائلة من الهندسات المالية
وزير الصحة حمد حسن للمنار: تخفيف الإجراءات للتماشي مع الحاجات الاقتصادية وتحلي المواطنين بالمسؤولية يساهم بخفض الإصابات
الجمهوية الإسلامية الإيرانية تشيع جثمان العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: اغتيال العالم فخري زاده لن يوقف مسيرة برنامجنا النووي بل سيسرع من وتيرته
العميد حاتمي: العدو يعلم جيداً أنّه لن يتمكن من ارتكاب جريمة من دون أن يتلقى الرد من الشعب الإيراني
وزارة الأمن الإيرانية: تم كشف خيوط للمتورطين في عملية اغتيال فخري زاده وسيتم تزويد الشعب بالمعلومات التفصيلية لاحقاً
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تمكنت من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمأرب
العميد يحيى سريع: عملية مأرب تمت بصاروخ بدر ونتج عنها 8 قتلى و7 جرحى من قادة وجنود العدو السعودي
وسائل إعلام أميركية: زيارة مرتقبة لمستشار الرئيس المنتهية ولايته جاريد كوشنر إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع
إصابة الرئيس الأميركي المنتخب جو بادين بكسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع كلبه
الصومال تطرد سفير كينيا وتمهله 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد اتهامه بالتدخل بشؤونها الداخلية
منظمة الطاقة الذرية الايرانية: علماء الصناعة النووية سيواصلون مسار اقتدار الجمهورية الاسلامية بقوة مضاعفة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية التركية: ندين الاغتيال الدنيء الذي طال محسن فخري زاده ونقدم تعازينا للحكومة الايرانية واقارب الفقيد
رابطة علماء اليمن: اغتيال العالم زاده يستوجب من كل المسلمين الوقوف بمسؤولية مع ايران امام ما تتعرض له من استهداف وتآمر
المتحدث باسم المجلس الاعلى للسيادة في السودان: زيارة الوفد الاسرائيلي للسودان الاسبوع الماضي كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة
وزير الخاريجة السورية فيصل المقداد لنظيره الايراني: اغتيال "زادة" جريمة تقود المنطقة وخارجها الى زعزعة الامن والاستقرار
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تمكنت القوة الصاروخية من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مرب
العميد يحيى سريع: العملية على غرفة العمليات المشتركة للعدوان تمت بصاروخ بدر والاصابة كانت دقيقة
سريع: نتج عن العملية مصرع وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين
الامم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على قرية في شمال شرقي نيجيريا الى 110 قتلى
المسبار الصيني "تشانغ إي -5" ينجح بالدخول الى المدار القمري في خطوة هي الاولى من نوعها منذ سبعينيات القرن الماضي
مهدي المشاط: نؤكد دعمنا لجهود المبعوث الاممي وانفتاحنا على كل الجهود والمساعي لوقف الحرب العدوانية على اليمن
وزير الخارجية العماني لنظيره الايراني: اغتيال الشهيد "زادة" عمل ارهابي ونحن ندين كل اشكال الارهاب ونعتبره عمل غير مقبول
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
توغل 4 جرافات صهيونية خارج السياج الأمني شرق مخيم البريج وسط قطاع #غزة (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 1 ساعة
30 November، 2020
العدو الصهيوني
جرافات الاحتلال الاسرائيلي
قطاع غزة
مخيم البريج
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