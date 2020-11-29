خلية أزمة إتحاد بلديات جبل عامل: 12 إصابة جديدة و15 حالة شفاء

أفاد التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، بتسجيل اثنتي عشرة حالة جديدة: 4 عديسة، 2 مجدل، 2 ميس الجبل، 1 الطيبة و3 الخيام. وحالة وافدة الى بلدة ميس الجبل. أما حالات الشفاء فبلغت خمس عشرة حالة: 6 قبريخا، 3 الصوانة، 1 ميس الجبل، 1 القنطرة، 1 رب ثلاثين، 2 كفركلا و1 الخيام. ولا وفيات.

ولفت التقرير إلى أن عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 632 إصابة وحالات الشفاء 437 حالة و20 وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 147 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 139 منها قيد الحجر المنزلي و8 حالات في المستشفى.

وذكرت خلية الازمة الاهالي ب”ضرورة الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام