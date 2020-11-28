الاتحاد الأوروبي: اغتيال زاده عمل اجرامي

دان الاتحاد الأوروبي عملية اغتيال مسؤول منظمة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الايرانية محسن فخري زاده بهجوم ارهابي مسلح استهدف سيارته قرب العاصمة طهران أمس الجمعة، واصفاً العمل بـ “الإجرامي”.

وجاء في بيان صحافي السبت على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، “يوم أمس، قُتل مسؤول حكومي إيراني بارز، وعدد من المدنيين في سلسلة من الهجمات العنيفة في مدينة أبسارد الإيرانية.”

وأضاف البيان، “هذا عمل إجرامي ويتعارض مع مبادئ احترام حقوق الإنسان”، مشددا على أنه “في ظل هذه الأوقات المضطربة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تظل جميع الأطراف هادئة وأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، وذلك لتجنب تصعيد الوضع الذي لا يمكن أن يصب في مصلحة أحد”.

المصدر: سبوتنيك