وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1782 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 19:54

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1782 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 45 mins 27 November، 2020
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