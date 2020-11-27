ترامب يعيد نشر خبر اغتيال زاده على “تويتر”.. البنتاغون ونتنياهو يرفضان التعليق

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر أخبار، عبر حسابه في موقع “تويتر”، بشأن اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الايرانية محسن فخري زاده في طهران الجمعة، دو إضافة تعليق على الموضوع.

وأعاد ترامب نشر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” عن اغتيال فخري زاده، كما أعاد ترامب نشر تغريدة للصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان تنص على أن “هذا العالم كان رئيسا لبرنامج إيران العسكري السري، وأنه كان مطلوبا لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” على مدى سنين، وأن اغتياله يوجه ضربة إلى إيران من الناحية النفسية والمهنية”، حسب زعم ميلمان.

من جهتها، امتنعت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” عن التعليق على استشهاد فخري زاده. وفي سياق متصل، رفض مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على عملية رئيس منظمة الابحاث والتطوير في وزارة الدفاع الايرانية محسن فخري زاده، في العاصمة طهران الجمعة. وقال مسؤول في مكتب نتنياهو في تصريح لوكالة “رويترز” إن المكتب “يمتنع عن التعليق” على الموضوع. وسبق أن أعلن نتنياهو قبل عامين أن العالم الذي اغتيل اليوم يقود المساعي الإيرانية الرامية إلى تطوير ترسانة نووية.

هذا واغتيل العالم زاده عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، وقالت وكالة “فارس” الإيرانية، إن “مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدّت إلى استشهاد شخصين على الأقل”.

المصدر: روسيا اليوم