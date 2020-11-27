ظريف يعزي باستشهاد فخري زادة: عملية ارهابية عمياء.. ووجود مؤشرات تثبت تورط العدو الاسرائيلي

أدان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بشدة “العملية الإرهابية العمياء التي ادّت إلى اغتيال الشهيد محسن فخري زاده”، مؤكداً “وجود مؤشرات تثبت تورط الكيان الاسرائيلي في عملية الاغتيال”.

هذا وأصدر وزير الخارجية الايراني بياناً مساء الجمعة، عزى فيه “باستشهاد رئيس منظمة الأبحاث والتطوير بوزارة الدفاع محسن فخري زادة، بعد تعرضه لحادث اغتيال غاشم نفذته عناصر ارهابية”. وقدم ظريف بالمناسبة، “العزاء والمواساة الى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الخامنئي والشعب الايراني الأبي وزملاء الشهيد فخري زادة ولا سيما أسرة وذوي هذا الشهيد العظيم”.

المصدر: ارنا