الدفاع الايرانية تعلن استشهاد رئيس منظمة الأبحاث والتطوير محسن فخري زادة خلال عملية ارهابية

أعلنت وزارة الدفاع الايرانية الجمعة، أن عناصر ارهابية مسلحة استهدفت العربة التي كانت تقل رئيس منظمة الأبحاث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة. وبحسب بيان صادر عن الدفاع الايرانية، فقد “تعرض السيد فخري زادة للاصابة الشديدة خلال الاشتباكات المسلحة التي جرت بين الارهابيين وفريق حمايته، ونقل على اثرها الى المستشفى”.

وأضاف البيان “للأسف لم تنجح جهود الفريق الطبي في انعاش السيد فخري زادة، ليرتقي هذا المدير والعالم الايراني المخلص شهيداً قبل قليل؛ مخلفاً وراءه سجلاً حافلاً بالجهود والتضحيات”.

وتقدمت وزارة الدفاع “بخالص العزاء والمواساة الى سماحة قائد الثورة الإسلامية والشعب الايراني الأبي، على خلفية الاغتيال الجبان الذي طال أحد المدراء المخلصين في البلاد وادّى الى استشهاده”.

حاتمي: اغتيال العالم النووي يظهر عمق كراهية الأعداء للجمهورية الإسلامية

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الجمعة في تغريدة على تويتر إن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده يظهر “عمق كراهية الأعداء” للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأفادت وسائل اعلام ايرانية أن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر اليوم الجمعة سيارة تقل رئيس مؤسسة الأبحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية الشهيد محسن فخري زاده”، متابعة أنه “أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل على اثرها إلى المستشفى”.

وذكرت وسائل الاعلام أنه “للأسف لم ينجح الفريق الطبي في انقاذ حياته ونال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال وسام الشهادة “.

من مكان اغتيال الشهيد فخري زادة

المصدر: ارنا