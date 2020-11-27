الصحة الايرانية تعلن ارتفاع حصيلة الاصابات بـ #فيروس_كورونا في البلاد الى 922397 حالة والوفيات الى 47095 وتعافي 640065 مصاباً – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 13:50

الصحة الايرانية تعلن ارتفاع حصيلة الاصابات بـ #فيروس_كورونا في البلاد الى 922397 حالة والوفيات الى 47095 وتعافي 640065 مصاباً

منذ 53 mins 27 November، 2020
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