#موسكو: زيارة #بومبيو للجولان السوري المحتل تظهر مدى تجاهل واشنطن للقانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 27 2020 - 13:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مجلس النواب يعقد جلسة عامة في قصر الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التحقيق الجنائي المالي
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال يعلن إعادة اعتماد التعلم المدمج في المدارس الرسمية والخاصة ابتداء من الاثنين
رويترز: فرنسا ستنظم في الثاني من كانون الاول المقبل مؤتمراً دولياً لمساعدة لبنان
الصحة اللبنانية: تسجيل 1859 اصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة: لقاح الانفلونزا سيباع بالتسعيرة الرسمية وعبر الصيدليات على أن يكون أخذ اللقاح عند الطبيب وليس في الصيدلية
الأسير المحرر ماهر الأخرس: لا خيار أمام الفلسطينيين إلا المقاومة والجهاد لتحرير كل الاسرى في سجون الاحتلال
الأسير المحرر ماهر الأخرس في مقابلة مع المنار: شكرا للمنار محطة المناضلين والمظلومين في كل العالم
الأخرس للمنار: عندما قال السيد حسن نصرالله للصهاينة سندحركم من ارضنا دون مفاوضات تعلمت من هذه الجملة الكثير
الأخرس للمنار: تعلمت من حزب الله وأمينه العام كيف أتمسك بحقي ولا أفاوض الاحتلال على حريتي
إعلام العدو: حزب الله نجح في خلق معادلة ردع فعلية في المواجهة مع "الجيش الاسرائيلي"
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سأغادر البيت الأبيض عندما تؤكد الهيئة الناخبة فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية
ترامب: جو بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت والأرقام زائفة والانتخابات مزورة وبعيدة من أن تنتهي
منظمة الصحة العالمية: طرح لقاحات الوقاية من كورونا سيساهم بالسيطرة التدريجية على الوباء العام المقبل
الصحة العالمية: توفر اللقاحات لا يعني انتهاء الجائحة لكنها ستمسح لنا بسحق المنحنى التصاعدي للاصابات وتجنب العزل العام
الحكومة البريطانية تطلب من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا استعداداً لطرحه في السوق
معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية: عدد الاصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز عتبة المليون منذ بداية الوباء
القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية عسكرية مشتركة في ريف عين العرب شمال شرق حلب
الحشد الشعبي العراقي يحبط هجوماً لداعش في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء
رئيس الوفد الوطني اليمني: لا جديد في قصف صنعاء إلا التأكيد على أهمية استمرار الرد والردع حتى توقف العدوان وفك الحصار
الجيش الاسترالي يعلن طرد 13 جندياً بعد تقرير عن ممارسات قاموا بها في أفغانستان يمكن أن تشكل جرائم حرب
الجيش الاسترالي يعلن طرد 13 جندياً بعد تقرير عن ممارسات قاموا بها في أفغانستان يمكن أن تشكل جرائم حرب
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ترامب: وجهت فريق العمل في البيت الابيض للقيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة لعملية الانتقال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
#موسكو: زيارة #بومبيو للجولان السوري المحتل تظهر مدى تجاهل واشنطن للقانون الدولي
منذ 2 ساعة
27 November، 2020
الجولان السوري المحتل
القانون الدولي
بومبيو
روسيا
التعليقات
ذات صلة
بغداد: ننتظر توقيع 14 مذكرة تفاهم مع موسكو
بيسكوف: التطعيم ضد “كوفيد-19” في روسيا سيكون طوعياً ومن المتوقع أن يبدأ قبل نهاية العام
لافروف: لا إمكانية للاتفاق مع إدارة ترامب على شيء يتعلق بالحد من التسلح
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}