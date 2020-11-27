#موسكو: زيارة #بومبيو للجولان السوري المحتل تظهر مدى تجاهل واشنطن للقانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 13:48

#موسكو: زيارة #بومبيو للجولان السوري المحتل تظهر مدى تجاهل واشنطن للقانون الدولي

منذ 2 ساعة 27 November، 2020
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