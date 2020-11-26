وديع الخازن: تفعيل التحقيق الجنائي سيظهر أسماء المتورطين بالفساد

نبه رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن من أنه “مجرد السير بالتحقيق الجنائي للكشف عن الإختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، يظهر عن أسماء المتورطين مما يوجب تسميتهم”.

وقال الخازن الخميس “سمعنا في الأمس الكثير من المسؤولين وهم يؤشروا ويؤكدوا على أهمية محاسبة كل المختلسين في الدولة مهما علا شأنهم من دون أن يحددوا من هم هؤلاء”.

واعتبر الخازن ان “تفعيل التحقيق الجنائي ووضع يد القضاء على كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد للكشف عن الإختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، سيظهر عن أسماء المتورطين مما يوجب تسميتهم”، ورأى ان ذلك “سيكون فزاعة لكل من تسول له نفسه مد اليد على المال العام، الذي هو ملك الشعب”.

واضاف الخازن “إذا سلكنا، بشكل جدي وبعيدا عن التسييس، بالتحقيق الجنائي في كل دوائر ومجالس الدولة وإتخذنا الإجراءات القانونية المؤدية إلى المطالبة والمحاسبة، فإنها كافية للحكم والمكاشفة لإسترداد الأموال المنهوبة ونشر الغسيل القذر أمام المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام